В Москве рассказали о благоустройстве детской больницы имени Сперанского

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Власти Москвы рассказали о благоустройстве территории Детской городской клинической больницы №9 имени Сперанского.
В Москве рассказали о благоустройстве детской больницы имени Сперанского
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Мы решили территории больниц менять постепенно и территорию за территорией превращаем в хорошего уровня общественные места, где можно и больным детишкам покачаться на качелях, и их родителям прогуляться, и местным жителям», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения больницы.

По его словам, рядом благоустроена природная территория и в целом получился кластер.

Общая площадь работ составила 8,4 га.

Между хирургическим и инфекционным корпусами создано пространство для отдыха и прогулок, украшенное цветниками и особыми кинетическими фигурами абстрактных форм.

На территории больницы также разместили арт-объекты, на которые можно смотреть из окон, например большие разноцветные буквы, складывающиеся в слово «выздоравливай».

За инфекционным корпусом оборудована спортплощадка и место отдыха для персонала.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в 2021 году по программе «Мой район» в Москве обустроят более 2 тыс. дворов и приведут в порядок около 300 объектов городской инфраструктуры.

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