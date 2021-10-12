В Дептрансе высказались о развитии маршрутной сети в Москве

Короткая ссылка
Замруководителя Департамента транспорта Москвы Алексей Митяев высказался о развитии маршрутной сети в столице.
В Дептрансе высказались о развитии маршрутной сети в Москве
  • РИА Новости

«Одним из элементов нашей новой маршрутной сети является тактовое расписание. Что такое тактовое расписание? Это расписание, которое не нужно запоминать с точки зрения минут», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в рамках развития сети существует три типа маршрутов. Во-первых, часто ходящие (до 10 минут), магистральные маршруты, задача которых— курсировать максимально прямыми линиями на ключевых магистралях и корреспонденциях.

«Второе — это районные маршруты, интервал от 10 до 20 минут. Задача — подвезти к метро. Задача — развезти людей по району. Задача — связать соседний район», — сказал Митяев.

Также существуют социальные маршруты, которые выполняют определённую функцию, например, подвозят к объектам социальной значимости.

«Здесь очень важно иметь постоянный планируемый интервал 30 минут, который тоже достаточно просто запомнить», — пояснил Митяев.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» передавало, что Санкт-Петербург планирует закупить к весне 2022 года 2,7 тыс. новых автобусов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить