В Дептрансе высказались о развитии маршрутной сети в Москве

Замруководителя Департамента транспорта Москвы Алексей Митяев высказался о развитии маршрутной сети в столице.

«Одним из элементов нашей новой маршрутной сети является тактовое расписание. Что такое тактовое расписание? Это расписание, которое не нужно запоминать с точки зрения минут», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в рамках развития сети существует три типа маршрутов. Во-первых, часто ходящие (до 10 минут), магистральные маршруты, задача которых— курсировать максимально прямыми линиями на ключевых магистралях и корреспонденциях.

«Второе — это районные маршруты, интервал от 10 до 20 минут. Задача — подвезти к метро. Задача — развезти людей по району. Задача — связать соседний район», — сказал Митяев.

Также существуют социальные маршруты, которые выполняют определённую функцию, например, подвозят к объектам социальной значимости.

«Здесь очень важно иметь постоянный планируемый интервал 30 минут, который тоже достаточно просто запомнить», — пояснил Митяев.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» передавало, что Санкт-Петербург планирует закупить к весне 2022 года 2,7 тыс. новых автобусов.