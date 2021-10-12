В «Турпомощи» назвали популярные направления среди туристов в России

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Директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал о самых популярных направлениях среди туристов в России в осенне-зимнем сезоне.
В «Турпомощи» назвали популярные направления среди туристов в России
  • Pixabay

«Российский Дальний Восток активно поднялся, зимний период для него важный момент. Российский Север — очень интересный продукт. Парадоксально, что до пандемии он был интересен иностранцам, а сейчас, в постпандемийный период, россияне активно обращают туда взоры», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, в число популярных направлений также входят Сибирь, Байкал, Алтай.

Как отметил Осауленко, при закрытых во время пандемии границах достаточное количество туроператоров не ушли с рынка, а дифференцировали продукт, стали серьёзно подходить к внутреннему рынку, производить продукт, который оказался востребованным.

Ранее представитель Ассоциации туроператоров России Илья Уманский в беседе с Nation News назвал популярные у россиян внутренние направления для поездок.

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