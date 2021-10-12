В Москве рассказали о ходе работ по переселению по программе реновации

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал о ходе работ по переселению по программе реновации.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства.

«Всего в 2021 году передано или планируется передать под заселение более 70 стартовых домов. Таким образом, с учётом актуализации плана объём начала переселения в 2021 году составит около 36 тыс. жителей из более чем 200 домов», — отметил Бочкарёв.

По его словам, в IV квартале было запланировано начало переселения по программе реновации 9 тыс. человек из 59 домов в 20 стартовых новостройках. За счёт приближения сроков передачи под заселение возведённых фондом реновации домов будет возможность организовать переселение 15 тыс. участников программы.

Со своей стороны, глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин отметил, что в 2021 году планы по переселению выполнены уже на 70%.

Плановые показатели трёх первых кварталов реализованы в полном объёме.

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