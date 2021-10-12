В Удмуртии откроют три физкультурно-оздоровительных комплекса до конца года

Короткая ссылка
В Удмуртии планируют открыть три физкультурно-оздоровительных комплекса до конца 2021 года.
В Удмуртии откроют три физкультурно-оздоровительных комплекса до конца года
  • © пресс-служба главы и правительства УР

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Работы будут выполнены в рамках нацпроекта «Демография».

Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа предполагается разместить на стадионе средней общеобразовательной школы №10 в Можге, а также на межшкольном стадионе школы №42 в Ижевске.

Кроме того, планируется открыть физкультурно-оздоровительный комплекс в Ижевске на улице Ухтомского.

Ранее ОТР сообщало, что в Кемерове открыли новый спортивный комплекс «Сосновый».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить