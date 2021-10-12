В Удмуртии откроют три физкультурно-оздоровительных комплекса до конца года
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Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
Работы будут выполнены в рамках нацпроекта «Демография».
Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа предполагается разместить на стадионе средней общеобразовательной школы №10 в Можге, а также на межшкольном стадионе школы №42 в Ижевске.
Кроме того, планируется открыть физкультурно-оздоровительный комплекс в Ижевске на улице Ухтомского.
Ранее ОТР сообщало, что в Кемерове открыли новый спортивный комплекс «Сосновый».