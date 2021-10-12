В Самарской области отремонтировали 400 км дорог с начала года

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В Самарской области отремонтировали около 400 км дорог с начала 2021 года.
В Самарской области отремонтировали 400 км дорог с начала года
  • © Правительство Самарской области

Как сообщает sova.info, об этом стало известно на совещании, посвящённом итогам исполнения нацпроекта «Безопасные качественные дороги», которое провёл губернатор Дмитрий Азаров.

Также глава региона объявил в ноябре месячник безопасности на дорогах.

«Месяц сложный, когда появляется гололедица. Водителям необходимо подготовиться. Есть три недели, чтобы создать условия для безопасного движения», — сказал он.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области более 200 км дорог регионального значения отремонтируют в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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