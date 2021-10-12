Волынец рассказала о предстоящей встрече с Путиным

Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала о предстоящей встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она заявила, что в рамках встречи поблагодарит главу государства за расширение мер соцподдержки семей.

«И попрошу утвердить наш длинный список предложений, в который входят принятие федерального закона о статусе и правовых гарантиях многодетной семьи, дальнейшее усиление социальной помощи, расширение сети бесплатных кружков и секций, контроля за информационным пространством, соцсетями, психологической работы с трудными подростками и их родителями, возвращение в школу должности школьного инспектора полиции», — добавила Волынец.

По её словам, это лишь малая часть из того, что следует сделать для подрастающего поколения.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с «Радио 1» прокомментировал ситуацию с материнским капиталом.