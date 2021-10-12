Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала, с какими жалобами чаще всего обращаются родители.

«В лидерах — сложный и болезненный вопрос определения порядка общения с ребёнком после развода, устройство в школу или детсад, социальная поддержка, школьные конфликты, алименты», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, если говорить о школе, то часто приходится привлекать специалистов-модераторов для разбора конфликтов между детьми в школе или между учеником и учителем.

«Или воспитатель, по мнению родителей, какой-то не такой в саду, учитель «плохо учит и косо смотрит», — добавила Волынец.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с «Радио 1» прокомментировал ситуацию с материнским капиталом.