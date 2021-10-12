Дмитров принял более 1,2 млн туристов с начала года

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Подмосковный Дмитров принял более 1,2 млн туристов с начала 2021 года.
Дмитров принял более 1,2 млн туристов с начала года
  • Pixabay

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональный Комитет по туризму.

Среди достопримечательностей города — Дмитровский кремль. Музей-заповедник объединяет 12 построек.

Также в Дмитрове есть клуб воздухоплавания.

С января Подмосковье посетили более 10 млн туристов. Наибольшей популярностью пользовались Сергиев Посад, Зарайск, Коломна, Истра, Серпухов, Одинцово.

Ранее представитель Ассоциации туроператоров России Илья Уманский в беседе с Nation News назвал популярные у россиян внутренние направления для поездок.

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