Штурмовая авиация ВВО провела учения в Забайкалье
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Об этом сообщает ОТР.
Лётчики отработали бомбометание и стрельбу неуправляемыми ракетами.
Отмечается, что самолёты Су-25 «Грач» нашли и ликвидировали мишени, которые имитировали боевую технику и живую силу условного противника.
Также участники манёвров отработали технику пилотирования с элементами маневрирования и ухода от ответного удара одиночно и в составе пар.
Ранее ФАН сообщало, что спецназ Росгвардии провёл учения под Санкт-Петербургом.