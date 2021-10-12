Штурмовая авиация ВВО провела учения в Забайкалье

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Штурмовая авиация Восточного военного округа (ВВО) провела учения в Забайкальском крае.
Штурмовая авиация ВВО провела учения в Забайкалье
  • © Дмитрий Виноградов / РИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

Лётчики отработали бомбометание и стрельбу неуправляемыми ракетами.

Отмечается, что самолёты Су-25 «Грач» нашли и ликвидировали мишени, которые имитировали боевую технику и живую силу условного противника.

Также участники манёвров отработали технику пилотирования с элементами маневрирования и ухода от ответного удара одиночно и в составе пар.

Ранее ФАН сообщало, что спецназ Росгвардии провёл учения под Санкт-Петербургом.

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