В Ленобласти прошла контрольная проверка с использованием расчётов С-400 «Триумф» ЗВО

Короткая ссылка
В Ленинградской области прошла контрольная проверка с использованием боевых расчётов зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» Западного военного округа.
В Ленобласти прошла контрольная проверка с использованием расчётов С-400 «Триумф» ЗВО
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

Во время контрольной проверки были ликвидированы гиперзвуковые цели. Системы с помощью электронных пусков зенитных управляемых ракет отразили массированный удар со стороны условного противника.

Военнослужащие провели тренировочный перевод пусковых установок из боевого положения в походное. Кроме того, личный состав совершил марш на новую учебную позицию.

«Программа тренировочных налётов включила в себя одновременное воздействие на зенитную ракетную систему сверхскоростных, высокоманевренных, баллистических и гиперзвуковых целей», — отмечается в сообщении.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что спецназ Росгвардии провёл учения под Санкт-Петербургом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить