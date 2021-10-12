В Ленобласти прошла контрольная проверка с использованием расчётов С-400 «Триумф» ЗВО

В Ленинградской области прошла контрольная проверка с использованием боевых расчётов зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» Западного военного округа.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

Во время контрольной проверки были ликвидированы гиперзвуковые цели. Системы с помощью электронных пусков зенитных управляемых ракет отразили массированный удар со стороны условного противника.

Военнослужащие провели тренировочный перевод пусковых установок из боевого положения в походное. Кроме того, личный состав совершил марш на новую учебную позицию.

«Программа тренировочных налётов включила в себя одновременное воздействие на зенитную ракетную систему сверхскоростных, высокоманевренных, баллистических и гиперзвуковых целей», — отмечается в сообщении.

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