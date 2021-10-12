Из Магадана стартовала автомобильная экспедиция «Страна энтузиастов» к Баренцеву морю

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Из Магадана стартовала автомобильная экспедиция «Страна энтузиастов». Участники отправились с берега Охотского моря к Баренцеву морю. Они преодолеют путь в 25 тыс. км через 40 регионов России.
Из Магадана стартовала автомобильная экспедиция «Страна энтузиастов» к Баренцеву морю
  • РИА Новости

Как ожидается, продолжительность экспедиции составит 50 дней. Финиш намечен на 1 декабря — на Кольском полуострове на границе с Норвегией.

«У нашей экспедиции сразу несколько задач. Главная — познакомиться с людьми неравнодушными, которые, каждый на своём месте, стараются сделать свою жизнь и жизнь своих сограждан лучше, полнее», — заявил идейный вдохновитель проекта Андрей Леонтьев.

Ещё одна миссия экспедиции — способствовать развитию автомобильного туризма. Участники проекта соберут актуальную информацию по состоянию дорог и придорожной инфраструктуре, которая поможет специалистам Ростуризма сформировать новые и скорректировать существующие предложения для автопутешественников.

Авторство концепции и маршрута принадлежит команде LAV Racing, которая также ответственна за организацию экспедиции. За её плечами более 50 путешествий и экспедиций по России, более 500 телепрограмм и документальных фильмов, посвящённых теме автомобильных путешествий.

Ранее, как сообщала НСН, в правительстве России рассказали о планах по развитию индустрии гостеприимства в стране.

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