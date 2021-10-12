Мурашко заявил, что коронавирус вызывает осложнения у всё более молодого населения
- РИА Новости
Министр отметил тенденцию к росту заболеваемости и возникновению осложнений у населения до 30 лет.
«Молодой возраст, таким образом, сегодня не является страховкой от болезни и осложнений», — приводит РИА Новости слова Мурашко.
Соответствующее заявление он сделал на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о 43 млн россиян, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19.