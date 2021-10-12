Мурашко заявил, что коронавирус вызывает осложнения у всё более молодого населения

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Молодой возраст не является страховкой от тяжёлого течения коронавируса и осложнений. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Мурашко заявил, что коронавирус вызывает осложнения у всё более молодого населения
  • РИА Новости

Министр отметил тенденцию к росту заболеваемости и возникновению осложнений у населения до 30 лет.

«Молодой возраст, таким образом, сегодня не является страховкой от болезни и осложнений», — приводит РИА Новости слова Мурашко.

Соответствующее заявление он сделал на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о 43 млн россиян, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19.

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