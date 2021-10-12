Депутаты избрали председателей 32 комитетов Госдумы
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, депутат Госдумы от ЛДПР Леонид Слуцкий во второй раз подряд был выбран главой комитета по международным делам.
Председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции на первом заседании Госдумы VIII созыва был избран Василий Пискарёв от «Единой России».
Председателем комитета по бюджету и налогам депутаты избрали Андрея Макарова от «Единой России».
Ранее Вячеслав Володин был избран спикером Госдумы VIII созыва.