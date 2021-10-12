Депутаты избрали председателей 32 комитетов Госдумы

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Депутаты от «Единой России» возглавили 17 комитетов Госдумы VIII созыва, от КПРФ — пять. При этом парламентарии из ЛДПР и партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» возглавили по четыре комитета, а представители «Новых людей» — два.
Депутаты избрали председателей 32 комитетов Госдумы
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, депутат Госдумы от ЛДПР Леонид Слуцкий во второй раз подряд был выбран главой комитета по международным делам.

Председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции на первом заседании Госдумы VIII созыва был избран Василий Пискарёв от «Единой России».

Председателем комитета по бюджету и налогам депутаты избрали Андрея Макарова от «Единой России».

Ранее Вячеслав Володин был избран спикером Госдумы VIII созыва.

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