Терешкова открыла первое заседание Госдумы VIII созыва

Депутат от партии «Единая Россия», первая женщина-космонавт Валентина Терешкова открыла первое пленарное заседание Госдумы VIII созыва. Об этом сообщает РИА Новости.

Терешкова поприветствовала гостей и объявила заседание открытым.

После этого в зале прозвучал гимн России.

Отмечается, что первое пленарное заседание Госдумы нового созыва должен открывать старший по возрасту депутат. В Госдуме VIII созыва это бывший первый вице-мэр Москвы 85-летний Владимир Ресин. Но он предложил открыть заседание Терешковой.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении первого заседания Госдумы нового созыва.