Терешкова открыла первое заседание Госдумы VIII созыва

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Депутат от партии «Единая Россия», первая женщина-космонавт Валентина Терешкова открыла первое пленарное заседание Госдумы VIII созыва. Об этом сообщает РИА Новости.
Терешкова открыла первое заседание Госдумы VIII созыва
  • © РИА Новости / пресс-служба Госдумы РФ

Терешкова поприветствовала гостей и объявила заседание открытым.

После этого в зале прозвучал гимн России.

Отмечается, что первое пленарное заседание Госдумы нового созыва должен открывать старший по возрасту депутат. В Госдуме VIII созыва это бывший первый вице-мэр Москвы 85-летний Владимир Ресин. Но он предложил открыть заседание Терешковой.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении первого заседания Госдумы нового созыва.

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