Терешкова открыла первое заседание Госдумы VIII созыва
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Терешкова поприветствовала гостей и объявила заседание открытым.
После этого в зале прозвучал гимн России.
Отмечается, что первое пленарное заседание Госдумы нового созыва должен открывать старший по возрасту депутат. В Госдуме VIII созыва это бывший первый вице-мэр Москвы 85-летний Владимир Ресин. Но он предложил открыть заседание Терешковой.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении первого заседания Госдумы нового созыва.