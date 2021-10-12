Экономист Финогенова сообщила об индексации страховых пенсий в России в 2022 году на 5,9%

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В 2022 году в России будут проиндексированы страховые пенсии на 5,9%. Об этом агентству «Прайм» рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова.

«По последним данным, с учётом повышения среднегодовой размер пенсии неработающим пенсионерам составит 18 521 рубль, а социальной — 10 307 рублей» — отметила Финогенова.

По её словам, с 1 февраля 2022 года будут также проиндексированы ежемесячные денежные выплаты на 5,8%.

Как уточняется, размер индексации будет выше предполагаемой годом ранее индексации в 4,3% на фоне более высоких фактических показателей прожиточного минимума пенсионера.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы в стране продолжат увеличивать пенсии.

Путин отметил, что такая адресная поддержка дополняет системную работу и является её частью, направленной на повышение доходов граждан.

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