В Подмосковье наградили лауреатов премии «Мы рядом ради перемен»

В Московской области наградили лауреатов губернаторской премии «Мы рядом ради перемен».

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

Десяти участникам с самыми интересными идеями вручили премии в рамках специальной номинации «Перемены Подмосковья». Одним из лауреатов стал житель Красногорска Михаил Иванов, организовавший фестиваль «Город А».

Также премию получили Ирина Громова и Антонина Цой, которые помогают семьям с детьми с особенностями развития.

«Я лишь ещё раз выражу восхищение тем добрым делом, которым вы занимаетесь, вкладываете в это частичку сердца. Мы всегда вас будем поддерживать», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане присудили Международную премию имени Туполева, которая вручается за вклад в области инженерных наук.