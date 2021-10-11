В Севастополе обезвредили авиабомбу времён Великой Отечественной войны

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В Севастополе обезвредили 100-килограммовую авиабомбу времён Великой Отечественной войны, найденную при проведении земляных работ в районе Ялтинского кольца.
В Севастополе обезвредили авиабомбу времён Великой Отечественной войны
  • © Росгвардия

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по Крыму и Севастополю.

На место прибыли взрывотехники группы ОМОНа «Беркут». Они установили, что строители обнаружили фугасную авиабомбу ФАБ-100.

Территорию оградили. Боеприпас был обследован и передан специалистам МЧС для последующей ликвидации.

Ранее RIA56 сообщал, что в Оренбургской области взрывотехники ОМОНа Росгвардии утилизировали снаряд времён Гражданской войны.

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