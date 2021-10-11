В Российской гильдии риелторов заявили о стабилизации цен на жильё в ряде регионов

Вице-президент Российской гильдии риелторов Арсен Унанян прокомментировал ситуацию на рынке жилья.

«В ряде регионов цены уже стабилизировались, потому что до начала августа многие регионы показали рост. Если мы посмотрим на города-миллионники, то можно отметить, что уже в мае рост прекратился и возникла большая разница между ценой застройщика и инвестиционными квартирами, которые были проданы в конце прошлого года», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

С другой стороны, отметил эксперт, у некоторых застройщиков нет готовых продуктов, которые могут быть реализованы в высокой стадии. Унанян пояснил, что это продукты, которые только сейчас закладываются.

Ранее вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с «Радио 1» назвал лидеров рынка жилья по стоимости квадратных метров в России.