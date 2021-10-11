В Российской гильдии риелторов заявили о стабилизации цен на жильё в ряде регионов

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Вице-президент Российской гильдии риелторов Арсен Унанян прокомментировал ситуацию на рынке жилья.
В Российской гильдии риелторов заявили о стабилизации цен на жильё в ряде регионов
  • РИА Новости

«В ряде регионов цены уже стабилизировались, потому что до начала августа многие регионы показали рост. Если мы посмотрим на города-миллионники, то можно отметить, что уже в мае рост прекратился и возникла большая разница между ценой застройщика и инвестиционными квартирами, которые были проданы в конце прошлого года», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

С другой стороны, отметил эксперт, у некоторых застройщиков нет готовых продуктов, которые могут быть реализованы в высокой стадии. Унанян пояснил, что это продукты, которые только сейчас закладываются.

Ранее вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с «Радио 1» назвал лидеров рынка жилья по стоимости квадратных метров в России.

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