В Российской гильдии риелторов заявили о стабилизации цен на жильё в ряде регионов
- РИА Новости
«В ряде регионов цены уже стабилизировались, потому что до начала августа многие регионы показали рост. Если мы посмотрим на города-миллионники, то можно отметить, что уже в мае рост прекратился и возникла большая разница между ценой застройщика и инвестиционными квартирами, которые были проданы в конце прошлого года», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.
С другой стороны, отметил эксперт, у некоторых застройщиков нет готовых продуктов, которые могут быть реализованы в высокой стадии. Унанян пояснил, что это продукты, которые только сейчас закладываются.
Ранее вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с «Радио 1» назвал лидеров рынка жилья по стоимости квадратных метров в России.