Спецназ Росгвардии отработал беспарашютное десантирование с борта Ми-8 под Петербургом
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Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного округа Росгвардии.
Участники тренировки отработали беспарашютное десантирование с борта вертолёта Ми-8 с помощью тросов — с высоты 20 и 40 м.
Приземление осуществлялось на необорудованные площадки.
Десантирование беспарашютным способом считается одним из сложнейших элементов боевой подготовки, передаёт ФБА «Экономика сегодня».
Ранее сообщалось, что флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» провели ракетные стрельбы в Японском море в рамках учений.