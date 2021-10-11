Спецназ Росгвардии отработал беспарашютное десантирование с борта Ми-8 под Петербургом

Спецназ Росгвардии провёл учения под Санкт-Петербургом.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного округа Росгвардии.

Участники тренировки отработали беспарашютное десантирование с борта вертолёта Ми-8 с помощью тросов — с высоты 20 и 40 м.

Приземление осуществлялось на необорудованные площадки.

Десантирование беспарашютным способом считается одним из сложнейших элементов боевой подготовки, передаёт ФБА «Экономика сегодня».

Ранее сообщалось, что флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» провели ракетные стрельбы в Японском море в рамках учений.