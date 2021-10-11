В Тюменской области вынесли приговор по делу против членов ОПГ из нескольких регионов

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В Тюменской области вынесли приговор по уголовному делу против членов ОПГ из нескольких регионов.
В Тюменской области вынесли приговор по делу против членов ОПГ из нескольких регионов
  • РИА Новости

Об этом сообщает megatyumen.ru.

Установлено, что в ноябре 2015 года тюменец, проживавший без регистрации в Севастополе, создал организованную преступную группировку.

«В целях расширения криминального бизнеса в августе 2018 года он же со своим другом создал преступное сообщество для реализации запрещённых веществ не только на территории Тюменской области, но Свердловской и Иркутской областях, Республики Крым», — заявили в пресс-службе тюменской прокуратуры.

В состав ОПГ вошли четыре человека из Тобольска и Ялуторовского района Тюменской области, Первоуральска Свердловской области и Иркутска, а также неустановленные следствием лица, материалы уголовного дела против которых выделены в отдельное производство.

Впоследствии организатор переехал в Краснодар. В 2019 году злоумышленников задержали.

«Ялуторовский районный суд приговорил жителя города Краснодара к 9 годам, а тюменца — к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. После освобождения они в течение 1 года 6 месяцев будут ограничены в свободе передвижения», — уточнили в ведомстве.

Жителей Ялуторовского района и Иркутска приговорили к 10 и 9 годам заключения соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее ОТР сообщало, что в Новосибирской области полицейские пресекли работу крупной нарколаборатории.

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