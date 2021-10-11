Автоэксперты назвали регионы, где дешевле покупать подержанные машины

Эксперты «Авто.ру» назвали регионы, где дешевле покупать подержанные машины.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Специалисты изучили стоимость шести пятилетних автомобилей в востребованных комплектациях.

Выяснилось, что дешевле всего Lada Granta можно приобрести в Кемеровской области (290 тыс. рублей), в Крыму и столичном регионе (295—300 тыс. рублей).

Самые бюджетные Hyundai Solaris продаются в Чечне и Мурманской области (662 тыс. рублей), а также в столичном регионе (664 тыс. рублей).

Пятилетние кроссоверы Renault Duster доступнее всего в Татарстане (768 тыс. рублей). В Санкт-Петербурге и области, а также в Пермском крае они обойдутся в 800—820 тыс. рублей.

Skoda Octavia 2016 года выпуска можно найти в Самарской области за 919 тыс. рублей, а также в Тамбовской, Воронежской и Московской областях (по 930 тыс. рублей).

Кроссоверы Kia Sportage выгоднее всего покупать в Кемеровской области (1,4 млн рублей). В Челябинской и Оренбургской областях они стоят около 1,5 млн рублей.

У Toyota Camry минимальная цена отмечена в Дагестане, Кемеровской и Вологодской областях — от 1,4 млн рублей.

Ранее основатель международного маркетплейса GetRentacar.com Александр Першиков в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал о плюсах покупки машины на вторичном рынке.