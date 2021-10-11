В Курганской области обнаружили 47 снарядов времён войны

В Курганской области на берегу озера в городе Щучье обнаружено 47 артиллерийских снарядов различного калибра со следами коррозии.

Один из боеприпасов представлял опасность, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Специалисты группы разминирования ОМОНа «Скиф» управления Росгвардии по Курганской области, осмотрев 47 найденных предметов, установили, что это артиллерийские снаряды различного калибра со следами глубокой коррозии времён Великой Отечественной войны.

Один из них представлял опасность, поэтому был уничтожен с соблюдением всех мер предосторожности, говорится в сообщении ведомства.

Ранее портал «Юга.ру» передавал, что в Краснодарском крае обезвредили более 300 боеприпасов времён Великой Отечественной войны.