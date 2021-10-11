Власти Москвы рассказали о строительстве новых пожарных депо в ТиНАО

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Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) возводят четыре пожарных депо.
Власти Москвы рассказали о строительстве новых пожарных депо в ТиНАО
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Об этом сообщает НСН.

«В рамках программы «Безопасный город» на территории ТиНАО ведётся строительство четырёх пожарных депо, одно из них — в деревне Чернецкое поселения Вороновское — планируется ввести до конца этого года», — заявил Бочкарёв.

Кроме того, депо возводят в поселениях Воскресенское, Филимонковское и Рязанское.

Ещё три депо проектируются, их планируют разместить в поселениях Первомайское, Новофёдоровское и в деревне Картамазово поселения Московского.

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