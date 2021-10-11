Власти Москвы рассказали о строительстве новых пожарных депо в ТиНАО

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил, что на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) возводят четыре пожарных депо.

Об этом сообщает НСН.

«В рамках программы «Безопасный город» на территории ТиНАО ведётся строительство четырёх пожарных депо, одно из них — в деревне Чернецкое поселения Вороновское — планируется ввести до конца этого года», — заявил Бочкарёв.

Кроме того, депо возводят в поселениях Воскресенское, Филимонковское и Рязанское.

Ещё три депо проектируются, их планируют разместить в поселениях Первомайское, Новофёдоровское и в деревне Картамазово поселения Московского.

Как ранее передавал сайт «Реальное время», Татарстан стал лидером по объёму выполненных строительных работ в Приволжском федеральном округе по итогам первых шести месяцев 2021 года.