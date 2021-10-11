Доля сделок на рынке элитной загородной недвижимости в Подмосковье выросла на 98%
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные компании Knight Frank.
Отмечается, что количество сделок на первичном загородном рынке элитного жилья за три квартала составило 224 (+57%).
Доля реализованных лотов на вторичном рынке высокобюджетного загородного жилья достигла 725 (+67%).
Всего за девять месяцев 2021 года на рынке экспонировалось около 2056 лотов. Общая стоимость объектов в продаже составила 588 млрд рублей.
Ранее вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с «Радио 1» назвал лидеров рынка жилья по стоимости квадратных метров в России.