Доля сделок на рынке элитной загородной недвижимости в Подмосковье выросла на 98%

Доля сделок на рынке элитной загородной недвижимости в Московской области выросла на 98% по итогам трёх кварталов 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные компании Knight Frank.

Отмечается, что количество сделок на первичном загородном рынке элитного жилья за три квартала составило 224 (+57%).

Доля реализованных лотов на вторичном рынке высокобюджетного загородного жилья достигла 725 (+67%).

Всего за девять месяцев 2021 года на рынке экспонировалось около 2056 лотов. Общая стоимость объектов в продаже составила 588 млрд рублей.

Ранее вице-президент российской Гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с «Радио 1» назвал лидеров рынка жилья по стоимости квадратных метров в России.