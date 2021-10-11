В Подмосковье в рамках проекта «Социальная газификация» получено 68 тысяч заявок

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв объявил, что власти получили 68 тыс. заявок в рамках проекта «Социальная газификация».

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы получили уже порядка 68 тыс. заявок. Это очень много. И по президентской программе подводим газ ко всем населённым пунктам, по сути, бесплатно. А уже сам дом — за очень небольшие деньги», — сказал Воробьёв.

Губернатор отметил, что раньше некоторые домохозяйства платили до 1,5 млн рублей за газификацию, а сейчас пакет всех услуг стоит не больше 150 тыс. рублей.

Ранее, как сообщало «Радио 1», в Московской области рассказали о планах по газификации в 2021 году.