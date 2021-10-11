В Подмосковье в рамках проекта «Социальная газификация» получено 68 тысяч заявок

Короткая ссылка
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв объявил, что власти получили 68 тыс. заявок в рамках проекта «Социальная газификация».
В Подмосковье в рамках проекта «Социальная газификация» получено 68 тысяч заявок
  • © Правительство Московской области

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы получили уже порядка 68 тыс. заявок. Это очень много. И по президентской программе подводим газ ко всем населённым пунктам, по сути, бесплатно. А уже сам дом — за очень небольшие деньги», — сказал Воробьёв.

Губернатор отметил, что раньше некоторые домохозяйства платили до 1,5 млн рублей за газификацию, а сейчас пакет всех услуг стоит не больше 150 тыс. рублей.

Ранее, как сообщало «Радио 1», в Московской области рассказали о планах по газификации в 2021 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить