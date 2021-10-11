Колокольцев выступил на заседании Совета министров внутренних дел стран СНГ

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев принял участие в заседании Совета министров внутренних дел государств — участников СНГ.

«Сегодня министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев выступил на заседании Совета министров внутренних дел государств — участников СНГ. Мероприятие прошло в режиме видео-конференц-связи», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Глава МВД отметил, что под влиянием пандемии усилился процесс цифровизации общества. На фоне этого фиксируют рост преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

«В России их число за последние два года увеличилось в полтора раза и продолжает расти. Основную часть таких посягательств составляют мошенничества», — отметил Колокольцев.

Он также выразил обеспокоенность процессом нарастающей наркотизации Украины, порты которой используются в процессе транзита афганских опиатов, а на территории страны в больших объёмах изготавливаются синтетические наркотики.

Особое внимание глава российского ведомства уделил реализации Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019—2023 годы.

«В ходе проведения первого этапа на территории России были задержаны 250 преступников, объявленных в розыск МВД (полицией) государств — участников СНГ, и 168 лиц, разыскиваемых за совершение преступлений в Российской Федерации. Итоги второго этапа операции на данный момент находятся в стадии обобщения», — рассказал глава МВД.

В завершении министр отметил, что, несмотря на стремительную трансформацию современной преступности, сотрудникам ведомства удаётся оперативно реагировать на новые вызовы посредством эффективного межгосударственного взаимодействия.