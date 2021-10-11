Подмосковный портал госуслуг принял более 35 млн обращений за девять лет

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Более 35 млн онлайн-услуг оказал подмосковный портал uslugi.mosreg.ru за девять лет своей работы.
Подмосковный портал госуслуг принял более 35 млн обращений за девять лет
  • © Правительство Московской области

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Мингосуправления региона.

«В Подмосковье девять лет назад был создан региональный портал госуслуг. Сегодня через него можно получить 213 услуг для жителей и бизнеса, и число онлайн-сервисов постоянно растёт», — рассказал глава ведомства Максим Рымар.

Он отметил, что только за последние три года на портале появилось более 60 новых услуг регионального и муниципального уровня, а число пользователей за девять лет выросло до 7,4 млн человек.

Ранее НСН сообщала, что столичный Инвестпортал ежедневно посещают около 9 тыс. уникальных пользователей.

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