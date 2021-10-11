В Пензенской области назначили глав региональных министерств и департаментов
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- РИА Новости
«Министром сельского хозяйства Пензенской области назначен Калентьев Роман Анатольевич, министром финансов... Финогеева Любовь Михайловна», — приводит ТАСС заявление Мельниченко, сделанное на оперативном совещании в правительстве Пензенской области.
Ранее они возглавляли эти ведомства в качестве врио министров.
Министром внутренней и информационной политики стал Роман Маслов, Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей возглавил Василий Ложкин.
28 сентября Олег Мельниченко вступил в должность главы Пензенской области.