В Пензенской области назначили глав региональных министерств и департаментов

Глава Пензенской области Олег Мельниченко назначил министров сельского хозяйства, финансов, внутренней и информационной политики, цифрового развития, транспорта и связи, общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей региона.

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РИА Новости

«Министром сельского хозяйства Пензенской области назначен Калентьев Роман Анатольевич, министром финансов... Финогеева Любовь Михайловна», — приводит ТАСС заявление Мельниченко, сделанное на оперативном совещании в правительстве Пензенской области. Ранее они возглавляли эти ведомства в качестве врио министров. Министром внутренней и информационной политики стал Роман Маслов, Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей возглавил Василий Ложкин. 28 сентября Олег Мельниченко вступил в должность главы Пензенской области.