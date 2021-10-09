Прокуратура начала проверку по факту гибели актёра Большого театра

Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с гибелью актёра Большого театра. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с гибелью 38-летнего актёра театра», — говорится в сообщении в Telegram.

Отмечается, что на месте происшествия находится исполняющая обязанности заместителя тверского межрайонного прокурора Дарья Жабина.

Ранее сообщалось, что следователи проводят доследственную проверку по факту смерти 37-летнего артиста во время спектакля в Большом театре.

9 октября в Большом театре из-за падения декорации во время представления погиб актёр.