Три человека погибли в результате ДТП в Самарской области

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Три человека погибли и ещё двое пострадали в результате аварии с участием двух автомобилей в Сызранском районе Самарской области.
Три человека погибли в результате ДТП в Самарской области
  • © ГУ МЧС России по Самарской области

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Subaru. Погибли три человека — водитель и пассажиры автомобиля Hyundai Solaris, их личности устанавливаются. За медицинской помощью обратились два человека», — сказали в ведомстве.

В настоящий момент специалисты устанавливают причины и обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли и трое пострадали в результате аварии в Кабардино-Балкарии

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