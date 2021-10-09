Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование ДТП с тремя пострадавшими девушками

Прокуратура Москвы проконтролирует ход расследования уголовного дела, возбуждённого в отношении водителя автомобиля, сбившего трёх девушек на севере города.

«Прокуратура Москвы контролирует ход расследования уголовного дела, возбуждённого в отношении водителя автомобиля, сбившего трёх девушек на севере столицы», — приводит РИА Новости сообщение прокуратуры.

По данным столичного ГИБДД, в пятницу, 8 октября, на Тимирязевской улице 21-летний водитель без прав на ВАЗ-2101, не справившись с управлением, выехал на тротуар и сбил трёх девушек, одной из которых 17 лет.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлёкшем причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что в ДТП с маршруткой в Подмосковье пострадали шесть человек.