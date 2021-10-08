Эксперт по финансам Елин дал советы по хранению сбережений

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Эксперт по финансово-правовой безопасности бизнеса московского отделения «Опоры России» Сергей Елин дал советы по хранению сбережений.
Эксперт по финансам Елин дал советы по хранению сбережений
  • Reuters
  • © Sertac Kayar

«Некоторые эксперты оценивают, что по доллару инфляция порядка 5%. Действительно, если раньше мы могли говорить о том, что деньги в евро и долларах не подвержены инфляции, то сейчас это не так и они тоже обесцениваются», — заявил он в эфире, который провели ФАН и медиагруппа «Патриот».

По его словам, специально скупать валюту нет смысла.

Как отметил Елин, если речь идёт о личных сбережениях, то имеет смысл хранить их в разных валютах, чтобы снизить валютные риски.

Ранее аналитик по акциям ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий в беседе с Nation News дал рекомендации по инвестированию.

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