В Перми вынесли приговор участникам ОПГ по делу о незаконной банковской деятельности

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В Перми вынесли приговор участникам ОПГ по уголовному делу о незаконной банковской деятельности в особо крупном размере.
В Перми вынесли приговор участникам ОПГ по делу о незаконной банковской деятельности
  • © Александр Кондратюк
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

Дело рассмотрел Ленинский районный суд. Фигуранты — организатор преступной группы и восемь участников. Все они признаны виновными.

По имеющимся данным, с 2014 по 2016 год с помощью индивидуальных предпринимателей и фиктивных фирм злоумышленники совершили незаконные операции с финансами на сумму более 5 млрд рублей. Прибыль составила не менее 170 млн рублей.

Члены группы создавали специальные условия для вывода оборотных активов в теневой сектор экономики и для уклонения от уплаты налогов.

Организатора приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей. Остальные фигуранты получили условные сроки от трёх до четырёх лет и штрафы до 700 тыс. рублей.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге полиция задержала трёх человек, подозреваемых в незаконном обналичивании 148 млн рублей.

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