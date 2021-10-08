В Перми вынесли приговор участникам ОПГ по делу о незаконной банковской деятельности

В Перми вынесли приговор участникам ОПГ по уголовному делу о незаконной банковской деятельности в особо крупном размере.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

Дело рассмотрел Ленинский районный суд. Фигуранты — организатор преступной группы и восемь участников. Все они признаны виновными.

По имеющимся данным, с 2014 по 2016 год с помощью индивидуальных предпринимателей и фиктивных фирм злоумышленники совершили незаконные операции с финансами на сумму более 5 млрд рублей. Прибыль составила не менее 170 млн рублей.

Члены группы создавали специальные условия для вывода оборотных активов в теневой сектор экономики и для уклонения от уплаты налогов.

Организатора приговорили к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей. Остальные фигуранты получили условные сроки от трёх до четырёх лет и штрафы до 700 тыс. рублей.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что в Санкт-Петербурге полиция задержала трёх человек, подозреваемых в незаконном обналичивании 148 млн рублей.