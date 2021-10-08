Аэропорт Нижнего Новгорода обслужил более 1 млн пассажиров с начала года
- © Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова
Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Большинство путешественников, около 878 тыс. человек, были пассажирами отечественных направлений, что на 42% превышает пассажиропоток внутренних воздушных перелётов в 2019 году.
Из-за ограничений, связанных с COVID-19, число путешественников на международных рейсах составило около 250 тыс.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что пассажиропоток в аэропорту Симферополя впервые в истории достиг показателя в 6 млн человек.