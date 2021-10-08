Всероссийский экономический диктант пройдёт 12 октября

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Всероссийский экономический диктант состоится 12 октября. Проверить себя можно будет с 5:00 до 22:00 мск.
Всероссийский экономический диктант пройдёт 12 октября
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

Организаторы просветительской акции — Вольное экономическое общество России и Международный союз экономистов.

Запланировано 30 заданий. Участники должны иметь представление об экономической истории страны, разбираться в актуальной социально-экономической повестке, понимать базовые принципы экономики.

«В быстро меняющемся мире каждому из нас необходима экономическая грамотность — это в том числе объективное представление о моделях рационального экономического поведения, умение эффективно управлять личными финансами, оценивать финансовые возможности и риски», — заявил президент ВЭО России и президент МСЭ Сергей Бодрунов.

По его словам, такие знания помогают принимать обоснованные решения.

Ранее телеканал «360» сообщал, что во Всероссийской образовательной акции «Цифровой диктант» в 2021 году приняли участие 919 317 человек.

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