В ЯНАО рассказали о ходе реализации программы «Молодая семья» в 2021 году

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С начала 2021 года в Ямало-Ненецком автономном округе выдали 680 сертификатов для молодых семей. Почти все уже направили средства на выплату ипотеки или покупку жилья.
В ЯНАО рассказали о ходе реализации программы «Молодая семья» в 2021 году
  • © Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа

Об этом сообщает «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

По сравнению с 2018 годом число участников программы «Молодая семья» увеличилось вдвое. Как ожидается, по итогам 2021 года соцвыплаты на приобретение или строительство жилья получат около 700 семей.

«Размер социальной выплаты меняется ежеквартально, потому что зависит от средней рыночной стоимости, утверждённой Минстроем России. Стоимость квадратного метра ежеквартально увеличивается где-то на 3 тыс. Соответственно — и размер соцвыплаты», — заявил Валентин Устинков, ведущий консультант отдела Департамента строительства и жилищной политики ЯНАО.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», Татарстан стал лидером по объёму выполненных строительных работ в Приволжском федеральном округе по итогам первых шести месяцев 2021 года.

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