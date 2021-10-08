В Петербург поступит 250 автобусов на газомоторном топливе до конца октября

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В Санкт-Петербург поступит 250 автобусов на газомоторном топливе до конца октября 2021 года, заявил председатель Комтранса Кирилл Поляков на Петербургском международном газовом форуме.
В Петербург поступит 250 автобусов на газомоторном топливе до конца октября
  • © Администрация Санкт‑Петербурга

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Более 130 автобусов ЛиАЗ и семь автобусов МАЗ уже доставили в автопарки.

В 2022 году на городские маршруты выйдут ещё 2794 автобуса, использующих природный газ в качестве топлива. Из них 371 машина будет работать на компримированном газе, 2423 — на сжиженном.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» передавало, что Санкт-Петербург планирует закупить к весне 2022 года 2,7 тыс. новых автобусов.

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