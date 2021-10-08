В Союзе пассажиров России предложили разделить по значимости штрафы за высадку детей из транспорта

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Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков предложил разделить по значимости штрафы за высадку детей из транспорта.
В Союзе пассажиров России предложили разделить по значимости штрафы за высадку детей из транспорта
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«Одно дело — высадить десятилетнего ребёнка зимой вдали от населённых пунктов, и другое дело — высадить 15-летнего парня, который катается полдня бесплатно в автобусах в городе. Это совсем разная опасность для детей», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, если ребёнку угрожает опасность, то это должен быть не просто штраф, а уголовное дело. Как напомнил эксперт, есть статья УК об оставлении в опасности.

«Если же правом невысадки из автобуса уже взрослый ребёнок начинает злоупотреблять, то я не считаю, что за такое нужно наказывать таким большим штрафом», — подчеркнул Янков.

Ранее Общероссийское объединение пассажиров предложило ужесточить ответственность за высадку детей-безбилетников из общественного транспорта и ввести штраф в 300 тыс. рублей.

По сообщениям kp.ru, в феврале в Волгограде уволили кондуктора, высадившего школьника из автобуса в мороз.

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