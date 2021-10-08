В Союзе пассажиров России предложили разделить по значимости штрафы за высадку детей из транспорта

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков предложил разделить по значимости штрафы за высадку детей из транспорта.

«Одно дело — высадить десятилетнего ребёнка зимой вдали от населённых пунктов, и другое дело — высадить 15-летнего парня, который катается полдня бесплатно в автобусах в городе. Это совсем разная опасность для детей», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, если ребёнку угрожает опасность, то это должен быть не просто штраф, а уголовное дело. Как напомнил эксперт, есть статья УК об оставлении в опасности.

«Если же правом невысадки из автобуса уже взрослый ребёнок начинает злоупотреблять, то я не считаю, что за такое нужно наказывать таким большим штрафом», — подчеркнул Янков.

Ранее Общероссийское объединение пассажиров предложило ужесточить ответственность за высадку детей-безбилетников из общественного транспорта и ввести штраф в 300 тыс. рублей.

По сообщениям kp.ru, в феврале в Волгограде уволили кондуктора, высадившего школьника из автобуса в мороз.