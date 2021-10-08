В подмосковных библиотеках выдали более 1 млн единых читательских билетов

Более 1 млн единых читательских билетов, позволяющих выбрать книгу в любой подмосковной библиотеке, выдали в Московской области.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство культуры.

Единым читательским билетом можно обзавестись в любой библиотеке региона. Он позволяет получить книгу всего за две минуты, читать во всех подмосковных библиотеках, заказывать книги через портал библиотек Московской области и подписаться на уведомления обо всех мероприятиях в библиотеках Подмосковья.

«Всего в подмосковных библиотеках на 8 октября выдано 1 001 727 единых читательских билетов», — говорится в материале.

Как ранее сообщал телеканал «360», в ряде библиотек Московской области до конца этого года появятся велопарковки, бесплатный Wi-Fi, зарядки для смартфонов и ноутбуков.