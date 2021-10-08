В подмосковных библиотеках выдали более 1 млн единых читательских билетов

Короткая ссылка
Более 1 млн единых читательских билетов, позволяющих выбрать книгу в любой подмосковной библиотеке, выдали в Московской области.
В подмосковных библиотеках выдали более 1 млн единых читательских билетов
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство культуры.

Единым читательским билетом можно обзавестись в любой библиотеке региона. Он позволяет получить книгу всего за две минуты, читать во всех подмосковных библиотеках, заказывать книги через портал библиотек Московской области и подписаться на уведомления обо всех мероприятиях в библиотеках Подмосковья.

«Всего в подмосковных библиотеках на 8 октября выдано 1 001 727 единых читательских билетов», — говорится в материале.

Как ранее сообщал телеканал «360», в ряде библиотек Московской области до конца этого года появятся велопарковки, бесплатный Wi-Fi, зарядки для смартфонов и ноутбуков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить