Более 500 волонтёров Москвы смогут принять участие в проведении чемпионата «Абилимпикс»

Короткая ссылка
Более 500 волонтёров Москвы смогут принять участие в организации и проведении Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», который состоится 16 — 18 ноября.
Более 500 волонтёров Москвы смогут принять участие в проведении чемпионата «Абилимпикс»
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Для участие в качестве волонтёра нужно зарегистрироваться. Стать добровольцем может любой желающий старше 16 лет. При отборе на некоторые позиции нужно пройти собеседование.

«Добровольцы научатся взаимодействовать с людьми с инвалидностью, а также пройдут обучение этикету волонтёрской деятельности. Городским помощникам также предстоит изучить специальные блоки в зависимости от их функций на мероприятии», — заявила председатель Комитета общественных связей и молодёжной политики Москвы Екатерина Драгунова.

По её словам, добровольцы национального чемпионата получат возможность попасть на международный «Абилимпикс», который пройдёт в мае 2022 года в Москве.

Как ранее передавала НСН, добровольческой деятельностью в Москве занимаются более 38 тыс. подростков.

При этом около 13 тыс. из них зарегистрированы на сайте «Мосволонтёр».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить