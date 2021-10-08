Более 500 волонтёров Москвы смогут принять участие в проведении чемпионата «Абилимпикс»
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Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Для участие в качестве волонтёра нужно зарегистрироваться. Стать добровольцем может любой желающий старше 16 лет. При отборе на некоторые позиции нужно пройти собеседование.
«Добровольцы научатся взаимодействовать с людьми с инвалидностью, а также пройдут обучение этикету волонтёрской деятельности. Городским помощникам также предстоит изучить специальные блоки в зависимости от их функций на мероприятии», — заявила председатель Комитета общественных связей и молодёжной политики Москвы Екатерина Драгунова.
По её словам, добровольцы национального чемпионата получат возможность попасть на международный «Абилимпикс», который пройдёт в мае 2022 года в Москве.
Как ранее передавала НСН, добровольческой деятельностью в Москве занимаются более 38 тыс. подростков.
При этом около 13 тыс. из них зарегистрированы на сайте «Мосволонтёр».