Более 500 волонтёров Москвы смогут принять участие в проведении чемпионата «Абилимпикс»

Более 500 волонтёров Москвы смогут принять участие в организации и проведении Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», который состоится 16 — 18 ноября.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Для участие в качестве волонтёра нужно зарегистрироваться. Стать добровольцем может любой желающий старше 16 лет. При отборе на некоторые позиции нужно пройти собеседование.

«Добровольцы научатся взаимодействовать с людьми с инвалидностью, а также пройдут обучение этикету волонтёрской деятельности. Городским помощникам также предстоит изучить специальные блоки в зависимости от их функций на мероприятии», — заявила председатель Комитета общественных связей и молодёжной политики Москвы Екатерина Драгунова.

По её словам, добровольцы национального чемпионата получат возможность попасть на международный «Абилимпикс», который пройдёт в мае 2022 года в Москве.

Как ранее передавала НСН, добровольческой деятельностью в Москве занимаются более 38 тыс. подростков.

При этом около 13 тыс. из них зарегистрированы на сайте «Мосволонтёр».