В Москве расселили 31 дом в рамках программы реновации в 2021 году

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За девять месяцев 2021 года по программе реновации в Москве расселили 31 дом, 24 из них демонтировали по технологии «умного» сноса.
В Москве расселили 31 дом в рамках программы реновации в 2021 году
  • © Официальный сайт мэра Москвы

Основные принципы такого подхода — экологичность, максимальная переработка отходов от старых домов и их повторное использование, сообщают «Дни.ру».

Новые квартиры с полной отделкой класса комфорт получили 14,1 тыс. человек.

За тот же период 2020 года в Москве расселили 26 домов, уточнил глава столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Как ранее сообщало ФАН, в Москве подвели итоги конкурса архитектурных решений «Облик реновации».

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