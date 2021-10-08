В Москве расселили 31 дом в рамках программы реновации в 2021 году
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Основные принципы такого подхода — экологичность, максимальная переработка отходов от старых домов и их повторное использование, сообщают «Дни.ру».
Новые квартиры с полной отделкой класса комфорт получили 14,1 тыс. человек.
За тот же период 2020 года в Москве расселили 26 домов, уточнил глава столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
Как ранее сообщало ФАН, в Москве подвели итоги конкурса архитектурных решений «Облик реновации».