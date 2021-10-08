Автоэксперт Хресин напомнил о важности подготовки аккумулятора к зиме

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Автоэксперт Алексей Хресин напомнил о значимости подготовки аккумулятора автомобиля к зиме.
Автоэксперт Хресин напомнил о важности подготовки аккумулятора к зиме
  • Pixabay

«В первую очередь нужно посмотреть, сколько лет аккумулятору. Батарея живёт три-четыре года в стандартных городских условиях, если сделана не кустарно», — заявил он в беседе с Inforeactor.

При этом, по его словам, срок службы аккумуляторной батареи может быть увеличен, если водитель часто ездит на дальние расстояния, так как это лучше сохраняет циклы.

В то же время Хресин отметил важность предзимней подготовки аккумулятора.

«Сейчас похолодало. Если машина после морозной ночи начинает крутить «с напрягом», то это повод задуматься», — сказал он, добавив, что в подобной ситуации есть смысл заменить или зарядить АКБ.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Вячеслав Субботин в беседе с Nation News рассказал, что автосервисы часто навязывают дополнительные услуги, в которых нет острой необходимости.

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