Специалист по туриндустрии рассказал, когда для россиян откроется Индия
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«Индия будет открываться поэтапно. Сейчас они будут пускать привитых вакцинами, одобренными ВОЗ, тоже с ограничениями, тоже с карантинными мерами, поэтому россиянам в этом году об Индии думать не надо. Это будет открытие по типу «тайской песочницы» на Пхукете», — пояснил Мкртчан.
По его мнению, вначале откроют Гоа. Также по принципу «тайской песочницы» планируют открываться Бали в Индонезии и некоторые вьетнамские города, считает эксперт.
Ранее директор сети турагентств Николай Мельник в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с ценами на курортах.