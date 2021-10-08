Специалист по туриндустрии рассказал, когда для россиян откроется Индия

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Член президиума Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчан в эфире радио «Комсомольская правда» выразил мнение, что россияне вряд ли смогут посетить Индию в текущем году, несмотря на известие об открытии границ для туристов с 15 октября.
Специалист по туриндустрии рассказал, когда для россиян откроется Индия
  • Reuters

«Индия будет открываться поэтапно. Сейчас они будут пускать привитых вакцинами, одобренными ВОЗ, тоже с ограничениями, тоже с карантинными мерами, поэтому россиянам в этом году об Индии думать не надо. Это будет открытие по типу «тайской песочницы» на Пхукете», — пояснил Мкртчан.

По его мнению, вначале откроют Гоа. Также по принципу «тайской песочницы» планируют открываться Бали в Индонезии и некоторые вьетнамские города, считает эксперт.

Ранее директор сети турагентств Николай Мельник в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с ценами на курортах.

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