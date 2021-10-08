Исследование: в России выросли продажи одежды и обуви премиум-класса

В России в три раза увеличились продажи одежды, обуви и аксессуаров премиум-класса.

Это следует из отчёта оператора фискальных данных OFD.ru по итогам первых трёх кварталов года, передаёт ОТР.

«В прошлом году потребители «пропустили» летнее пополнение гардероба, так как именно на второй квартал, с апреля по июнь включительно, пришёлся период самого жёсткого локдауна в России. Поэтому вполне ожидаемо, что во втором квартале 2021 года динамика продаж составила 416,6% по отношению ко второму кварталу 2020 года. Третий квартал показал уже динамику в 95,6% по отношению к третьему кварталу 2020 года. Динамика ко второму кварталу 2021 года составила всего лишь 3,4%, а к первому кварталу 2021 года — 11,2%», — сообщается в материале.

Так, по мнению аналитиков компании, увеличить продажи брендам помогли пандемия коронавируса и эффект отложенного спроса.

Как ранее сообщала газета «Известия», ретейлеры зафиксировали резкий рост спроса на зимнюю одежду в России в августе.