Исследование: в России выросли продажи одежды и обуви премиум-класса

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В России в три раза увеличились продажи одежды, обуви и аксессуаров премиум-класса.
Исследование: в России выросли продажи одежды и обуви премиум-класса
  • Pixabay

Это следует из отчёта оператора фискальных данных OFD.ru по итогам первых трёх кварталов года, передаёт ОТР.

«В прошлом году потребители «пропустили» летнее пополнение гардероба, так как именно на второй квартал, с апреля по июнь включительно, пришёлся период самого жёсткого локдауна в России. Поэтому вполне ожидаемо, что во втором квартале 2021 года динамика продаж составила 416,6% по отношению ко второму кварталу 2020 года. Третий квартал показал уже динамику в 95,6% по отношению к третьему кварталу 2020 года. Динамика ко второму кварталу 2021 года составила всего лишь 3,4%, а к первому кварталу 2021 года — 11,2%», — сообщается в материале.

Так, по мнению аналитиков компании, увеличить продажи брендам помогли пандемия коронавируса и эффект отложенного спроса.

Как ранее сообщала газета «Известия», ретейлеры зафиксировали резкий рост спроса на зимнюю одежду в России в августе.

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