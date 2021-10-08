Исследование: в России выросли продажи одежды и обуви премиум-класса
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Это следует из отчёта оператора фискальных данных OFD.ru по итогам первых трёх кварталов года, передаёт ОТР.
«В прошлом году потребители «пропустили» летнее пополнение гардероба, так как именно на второй квартал, с апреля по июнь включительно, пришёлся период самого жёсткого локдауна в России. Поэтому вполне ожидаемо, что во втором квартале 2021 года динамика продаж составила 416,6% по отношению ко второму кварталу 2020 года. Третий квартал показал уже динамику в 95,6% по отношению к третьему кварталу 2020 года. Динамика ко второму кварталу 2021 года составила всего лишь 3,4%, а к первому кварталу 2021 года — 11,2%», — сообщается в материале.
Так, по мнению аналитиков компании, увеличить продажи брендам помогли пандемия коронавируса и эффект отложенного спроса.
Как ранее сообщала газета «Известия», ретейлеры зафиксировали резкий рост спроса на зимнюю одежду в России в августе.