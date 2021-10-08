Аналитик Ульянов рассказал, как определить телефонных мошенников

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал, как определить телефонных мошенников.

«Фактически любой нежелательный звонок начинается с каких-то «умных» терминов, которые могут зацепить человека. Например: «Хотите ли получить повышенную ставку по депозиту?» То есть зацепить человека и вывести его на разговор», — заявил он в беседе с НСН.

По словам Ульянова, однозначного индикатора в этом отношении нет, однако в разговоре злоумышленники нередко используют не совсем корректные термины, к примеру, из сферы финансов.

Как считает эксперт, лучший вариант — не общаться с мошенниками вовсе. Но если разговор начался, и у вас появились сомнения или подозрения, то лучше самостоятельно перезвонить в инстанцию, интересы которой якобы представляет ваш собеседник.

«Вступать в переговоры, пытаться уличить его — это абсолютно бессмысленно», — добавил Ульянов.

Ранее профессиональный юрист, член союза Торгово-промышленной палаты России Елена Эльгерт в беседе с ФАН рассказала, как не стать жертвой мошенников, занимающихся вопросами банкротства.