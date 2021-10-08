Адвокат предупредил о мошенниках, использующих чужие паспортные данные

Адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив предупредил о мошенниках, использующих чужие паспортные данные.

«Сейчас по копии чужого паспорта мошенники не только оформляют кредит или банковскую карту, на которую они выводят незаконные деньги. Чужие паспортные данные злоумышленники используют и для других незаконных действий», — заявил он в беседе с Life.ru.

К примеру, пояснил Леськив, злоумышленники могут арендовать квартиру, чтобы вывезти из неё мебель и технику, или оформить сим-карты, с помощью которых в дальнейшем будут производиться хищения денег.

Ранее профессиональный юрист, член союза Торгово-промышленной палаты России Елена Эльгерт в беседе с ФАН рассказала, как не стать жертвой мошенников, занимающихся вопросами банкротства.