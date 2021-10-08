Серпухов посетили более 500 тысяч туристов с начала года

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Отдых в Серпухове (Московская область) привлёк более 500 тыс. туристов с начала 2021 года.
Серпухов посетили более 500 тысяч туристов с начала года
  • © Юрий Артамонов
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

В Комитете по туризму Московской области рассказали, что по сравнению с прошлым годом турпоток вырос более чем в два раза: в 2020 году город посетили лишь 235 тыс. человек.

Как уточняется, в Серпухове есть достопримечательности, которые привлекают гостей города. Например, в их число входят местный историко-художественный музей, страусиная ферма, монастыри и заповедник.

При этом отмечается, что с января Московскую область в целом посетили более 10 млн туристов.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с URA.RU рассказал, что в октябре цены на путёвки в Египет, вероятно, снизятся на фоне увеличения спроса на туры в эту страну.

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