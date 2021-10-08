В Подмосковье танкисты ЗВО уничтожили технику условного противника
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Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ЗВО.
Так, в рамках военных мероприятий экипажи танков Т-72Б3 уничтожили в том числе укрытия и технику условного противника.
Учения состоялись в ходе контрольной проверки войск за летний период.
Всего в манёврах приняли участие около 400 военнослужащих и 100 единиц вооружений и военной техники.
Ранее сайт Inforeactor сообщал, что военнослужащие мотострелковой бригады Западного военного округа провели учения в Ленинградской области.