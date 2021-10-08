В Подмосковье танкисты ЗВО уничтожили технику условного противника

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Бойцы Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) отработали уничтожение бронетехники условного противника на полигоне Алабино в Московской области.
В Подмосковье танкисты ЗВО уничтожили технику условного противника
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Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

Так, в рамках военных мероприятий экипажи танков Т-72Б3 уничтожили в том числе укрытия и технику условного противника.

Учения состоялись в ходе контрольной проверки войск за летний период.

Всего в манёврах приняли участие около 400 военнослужащих и 100 единиц вооружений и военной техники.

Ранее сайт Inforeactor сообщал, что военнослужащие мотострелковой бригады Западного военного округа провели учения в Ленинградской области.

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