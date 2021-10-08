В Удмуртии перед судом предстанут двое кредитных мошенников

В Удмуртии будут судить двоих жителей республики, которых обвиняют в совершении 77 фактов мошенничества.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального МВД России.

Как рассказали в полиции, обвиняемые предлагали услуги для получения займов людям с плохой кредитной историей. При этом фактически своих обязательств они не исполняли.

Так, в общей сложности специалисты установили личности 68 потерпевших, причинённый ущерб при этом составил 580 тыс. рублей.

Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.

Как ранее передавал сайт Newinform, в Новосибирской области перед судом предстанет группа телефонных мошенников, жертвами которой стали 47 человек.