В Удмуртии перед судом предстанут двое кредитных мошенников
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Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального МВД России.
Как рассказали в полиции, обвиняемые предлагали услуги для получения займов людям с плохой кредитной историей. При этом фактически своих обязательств они не исполняли.
Так, в общей сложности специалисты установили личности 68 потерпевших, причинённый ущерб при этом составил 580 тыс. рублей.
Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.
Как ранее передавал сайт Newinform, в Новосибирской области перед судом предстанет группа телефонных мошенников, жертвами которой стали 47 человек.